Sporting empata com Belenenses e segue para as meias-finais da Taça da Liga

O Sporting assegurou hoje presença nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, após um empate 1-1 no terreno do Belenenses, que lhe garantiu o primeiro lugar do Grupo B.

No Estádio do Restelo, em Lisboa, o argentino Marcos Acuña, aos 74 minutos, deu vantagem ao Sporting, mas o uruguaio Sebastian Coates, com um autogolo, repôs a igualdade, aos 76, não invalidando, no entanto, o apuramento para a 'final four', em que a equipa de Jorge Jesus se junta para já ao Vitória de Setúbal.

Os 'leões' terminaram a terceira fase no primeiro lugar do grupo, com cinco pontos, tantos quantos o Marítimo, que hoje venceu o União da Madeira, por 3-2, mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos (7-1 contra 3-2).