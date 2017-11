Sporting e Sporting de Braga empatam 2-2 no fecho da jornada

O holandês Bas Dost, aos 66 minutos, colocou os 'leões' na frente do marcador, mas os 'arsenalistas' reagiram e deram a volta ao resultado, com golos de Dyego Sousa, aos 85, na conversão de uma grande penalidade, e de Danilo, aos 89, tendo os 'leões' resgatado um ponto já no quinto minuto de descontos, através de Bruno Fernandes, igualmente na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting fecha a 11.ª jornada isolado no segundo lugar, agora a quatro pontos do comandante FC Porto e com apenas mais do que o Benfica, terceiro, enquanto os bracarenses são quartos com 22, os mesmos do Marítimo, quinto, e a quatro do Benfica.