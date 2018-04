Sporting e FC Porto disputam lugar na final da Taça de Portugal

Sporting e FC Porto disputam esta quarta-feira, no Estádio José Alvalade, um lugar na final da Taça de Portugal de futebol, com os ‘dragões’ a entrarem em campo na frente da eliminatória.

Na primeira mão das meias-finais, há mais de dois meses (07 de fevereiro), o FC Porto venceu no Estádio no Dragão por 1-0, com um golo de Soares, aos 60 minutos, e colocou-se em vantagem na eliminatória.

Praticamente afastado do título (está a cinco pontos do FC Porto quando faltam apenas quatro jornadas) e eliminado recentemente da Liga Europa, a Taça de Portugal é o único troféu que parece ainda estar ao alcance do Sporting, que já levantou esta época a Taça da Liga.

William Carvalho, Mathieu e Piccini, que tiveram alguns problemas físicos nas últimas semanas, devem falhar o duelo com o FC Porto, que vai aparecer em Alvalade tranquilo e, sobretudo, motivado, após o triunfo sobre o Benfica (1-0), na Luz, que valeu o regresso à liderança da I Liga.

O golo do mexicano Herrera, aos 90 minutos, promete ser o ‘balão’ de energia que a formação de Sérgio Conceição necessita para o resto da temporada e para ultrapassar o cansaço demonstrado em alguns jogos, como nas derrotas nos campos de Belenenses (2-0) e Paços de Ferreira (1-0).

Este será o quinto embate entre 'leões' e 'dragões' na presente temporada, tendo os portistas vencido dois, a primeira mão destas meias-finais da Taça (1-0) e o jogo da segunda volta do campeonato, igualmente por 1-0, tendo ainda se registado dois empates, 0-0 para o campeonato, em Alvalade, e 1-1 para a Taça da Liga, nas meias-finais da prova, tendo o Sporting vencido no desempate por penáltis.

Danilo, que está fora até final da temporada devido a lesão, é o único indisponível do lado dos ‘dragões’.

O 'clássico' entre Sporting e FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.