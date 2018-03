Sporting e Algés e Dafundo revalidam títulos nos Nacionais de Clubes de natação

Os ‘leões’ somaram o sétimo triunfo consecutivo, enquanto a formação de Algés somou o segundo campeonato consecutivo, nuns Nacionais marcados pelo domínio das duas formações desde o primeiro dos dois dias de prova.

No plano masculino, os ‘verdes e brancos’ conquistaram o título com 713 pontos, bem à frente do Benfica (604) e FC Porto (585), enquanto a formação da linha acabou com 729 pontos em femininos, destacada do Benfica (659) e do Sporting (628).

O segundo dia no Centro Olímpico de Piscinas de Coimbra ficou marcado pelo recorde nacional estabelecido na estafeta feminina de 4x200 metros livres, pela equipa do Algés e Dafundo composta por Madalena Azevedo, Raquel Pereira, Francisca Azevedo e Rita Frischknecht, com um tempo de 8.25,04 minutos.

Do lado masculino, a estafeta do Sporting para 4x100 metros estilos, composta por Francisco Santos, Alexis Santos, Igor Mogne e Tiago Costa, também registou nova marca nacional, cifrada nos 3.46,10 minutos.

Durante a prova, e depois de Alexis Santos no sábado se ter apurado nos 200 metros estilos, mais dois atletas conseguiram o apuramento para o Europeus deste ano, em Glasgow, também João Vital, nos 400 metros estilos, e Raquel Pereira, nos 200 metros bruços, conseguiram a qualificação.

“Os nossos nadadores estão de parabéns, até porque os que participaram nas estafetas fizeram sete provas, o que não permitiu chegar a outros resultados”, apontou o treinador do Sporting, Carlos Cruchinho, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Natação.

Do lado do Algés e Dafundo, Miguel Frishcknecht explicou que este foi “um triunfo difícil com um sabor especial frente aos ‘grandes’ do desporto nacional”, assinalando ainda o primeiro bicampeonato de femininos do clube e a qualificação para provas internacionais de Rafaela Azevedo e Raquel Pereira.