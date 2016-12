Sporting de Braga vence em Alvalade e ultrapassa Sporting no terceiro posto (vídeo)

O Sporting de Braga ultrapassou hoje o Sporting na terceira posição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa dos



Veja aqui os vídeos da partida.

Um golo de Wilson Eduardo, aos 70 minutos, deu o triunfo ao Sporting de Braga, treinado interinamente por Abel Ferreira, após a saída de José Peseiro, comandando o clube até à terceira posição, com 29 pontos.

Os ‘leões’, que somaram a segunda derrota consecutiva no campeonato, caíram para a quarta posição, com 27 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães (quinto) e a oito do Benfica e quatro do FC Porto.