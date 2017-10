Sporting da Horta joga no norte

A época 2009/2010 de andebol marca o regresso da I Divisão como o principal escalão da modalidade em Portugal, depois de nos últimos anos o patamar mais alto do andebol ter sido o Campeonato da Liga.

Assim sendo, todas as equipas que na última temporada disputaram o Campeonato da Liga de Andebol e nele alcançaram a manutenção vão, na próxima temporada, integrar o Campeonato Nacional da I Divisão.

A organização da prova regressa, de igual modo, à Federação de Andebol de Portugal, que procedeu ao sorteio do campeonato, cuja primeira jornada está agendada para o próximo dia 12 de Setembro.

O Sporting da Horta, representante açoriano no mais alto patamar do andebol masculino em Portugal, mantém-se entre os grandes da modalidade, estreando-se na prova a jogar fora da ilha do Faial.

Assim, a 12 de Setembro a partir das 17h00 os faialenses jogam no norte do país, mais concretamente no reduto do Águas Santas.

Marítimo e São Bernardo vão ter a honra de inaugurar a competição, com a partida do Funchal agendada para as 16h00 daquele dia, numa jornada inaugural que contempla desde logo um confronto entre candidatos ao título: no Pavilhão Dragão Caixa, na cidade Invicta, jogam FC Porto - Sporting.