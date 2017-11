Sporting bate Famalicão e está nos oitavos de final da Taça de Portugal

No Estádio José Alvalade, o defesa uruguaio Sebastien Coates, aos 66 minutos, e o avançado holandês Bas Dost, aos 81, marcaram os golos dos 'leões', enquanto Rui Costa desperdiçou uma grande penalidade favorável à equipa da II Liga, permitindo a defesa a Rui Patrício, aos 89 minutos.

A ronda prossegue na sexta-feira, com a receção do FC Porto, líder isolado do campeonato da I Liga, ao Portimonense, enquanto o Benfica, tetracampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, joga em casa com o Vitória de Setúbal, no sábado.