Sporting arranca prova com vitória na Grécia

O Sporting estreou-se hoje da melhor maneira no grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa dos gregos do Olympiacos por 3-2, em jogo da primeira jornada da prova

A equipa 'leonina' entrou de forma avassaladora no encontro, chegando aos 13 minutos a vencer já por 2-0, com golos de Doumbia, aos dois minutos, e de Gelson Martins, aos 13, tendo Bruno Fernandes anotado o terceiro já bem perto do intervalo (43). O colombiano Pardo, ex-Sporting de Braga, ainda assustou a equipa portuguesa, ao 'bisar' para os gregos, aos 88 e 90+2.

Com esta vitória, o Sporting fica no segundo lugar do grupo com os mesmos três pontos dos espanhóis do Barcelona, que lideram depois de terem recebido e vencido os italianos da Juventus por 3-0.