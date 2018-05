Sony compra a editora EMI Music Publishing por 1.700 ME

A Sony, que detinha 40% da EMI, adquirirá cerca de 60% da participação que detém no consórcio liderado por Mubadala Investment, o fundo de investimento estatal do Emirato de Abu Dabi.

Esta operação permitirá à Sony deter o controlo da editora de música, que passará a ser uma subsidiária do gigante japonês, refere a Sony em comunicado.

A EMI Music Publishing dispõe de um catálogo de mais de 2 milhões de canções de artistas de renome como James Blunt, Slipknot ou do DJ recentemente falecido Avicii.o que consolidará a Soni com o maior produtor musical do mundo.