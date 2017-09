Sociedade Portuguesa de Cardiologia lança "Kit do Coração" sobre doenças cardiovasculares

A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) lançou o "Kit do Coração", com informações sobre as doenças cardiovasculares, fatores de risco e recomendações para uma vida mais saudável e livre de doença cardiovascular.

Com este kit, lançado no âmbito do Dia Mundial do Coração, que se celebra sexta-feira, a SPC pretende promover a educação sobre o risco cardiovascular, alertando para a importância de controlar os principais fatores de risco (obesidade, sedentarismo e tabagismo) e reforçando a mensagem "pequenas mudanças, grandes ganhos na saúde cardiovascular".

"É para os aspetos da prevenção e tratamento que o Kit do Coração chama a atenção. Apela a todos os Portugueses para que adotem, pelo menos alguns dos conselhos referidos no Kit, pois mesmo pequenas mudanças, no estilo de vida, asseguram uma vida mais saudável, feliz e mais longa", explica o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Carrageta.

O "Kit do Coração" está disponível no 'site' oficial da SPC