Socialistas aprovam Vítor Fraga como candidato em Ponta Delgada

Os militantes do PS de Ponta Delgada, aprovaram o nome do secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga, como cabeça de lista à câmara municipal, anunciou hoje o partido.



“Foi aprovado o nome do engenheiro Vítor Fraga, atual secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, como a personalidade a indicar pelo PS na candidatura do partido à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada nas próximas eleições autárquicas”, refere uma nota de imprensa.

A assembleia geral de militantes de Ponta Delgada do PS reuniu-se na noite de segunda-feira e, segundo a mesma nota, o nome de Vítor Fraga “mereceu um amplo apoio” dos militantes do PS, ao obter “87,3% dos votos expressos em eleição secreta por voto em urna”.

“Votaram 71 militantes, registando-se quatro votos brancos e cinco votos não favoráveis”, informou o PS.

À agência Lusa, Vítor Fraga disse não ter nada a declarar “até o PS concluir todo o processo no âmbito das estruturas partidárias”.

Vítor Fraga, independente, é natural do Corvo, a ilha mais pequena do arquipélago. Com 46 anos, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico.

Foi administrador e gestor em empresas regionais, nacionais e internacionais, e, na anterior legislatura, secretário regional do Turismo e Transportes, chamado quando exercia funções de administrador na transportadora aérea açoriana SATA.

A Câmara de Ponta Delgada é liderada pelo PSD, com cinco mandatos, enquanto o PS tem quatro eleitos.