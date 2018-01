Sobrinha do guitarrista açoriano Nuno Bettencourt lança álbum de estreia

Maria Bettencourt, sobrinha do guitarrista Nuno Bettencourt, um dos rostos da nova geração da música “made in Azores”, vai lançar em 2018 o primeiro registo de originais, para o qual ainda não tem designação, disse à agência Lusa.

A cantora, de 24 anos, natural da ilha Terceira, que aos 10 anos pisou o palco pela primeira vez, pela mão do tio Nuno Bettencourt numa atuação da banda Extreme, na ilha de Santa Maria, procura afirmação na cena musical e tem vindo a atuar em vários palcos nos Estados Unidos, na Califórnia e em Boston, bem como na Europa.

Para Maria Bettencourt, que possui dois videos gravados e disponíveis na pltafaforma Youtube, realizados pelo pai, Luís Bettencourt, músico que integra a sua banda, “não há nada como estar em palco” e, “se puder ser pelo mundo inteiro, melhor ainda".

Ser sobrinha de Nuno Bettencourt, considerando um dos melhores guitarristas do mundo, e nascer no seio de uma família que “respira música” é uma mais valia e não sente qualquer pressão resultante desta realidade.

“Faço o que faço e gosto de o fazer bem, e mesmo que não fosse sobrinha de Nuno Bettencourt a atitude seria a mesma. Sou muito exigente comigo própria”, declara a artista.

Maria Bettencourt vai entrar em estúdio ainda este ano para gravar o seu primeiro registo de originais, com matriz cultural e musical rock, estando ainda por decidir o número de temas a integrar, podendo ir de seis a 11.

A artista já teve a oportunidade de tocar em alguns palcos mundiais e tem sido presença regular no Luck Strike Live, em Hollywood, na Califórnia, uma “catedral” da música ao vivo.

A sobrinha do autor da balada “More than words”, que lançou a banda Extreme, esteve recentemente, pela primeira vez, a atuar em Londres, no ‘Underworld”.

Apesar de saber que em todos os palcos que pisou “têm adorado o trabalho”, Maria Bettencourt tem consciência da dificuldade de vingar no mundo da música, de que existem jovens talentosos à procura de uma oportunidade e que o fator sorte é determinante.

Apesar de consciente das dificuldades que as bandas de rock sentem hoje na ascensão ao topo, a cantora manifesta uma tranquilidade que advém de um “projeto sólido” e por estar rodeada das pessoas certas.

The Beatles são a maior referência de Maria Bettencourt, que cresceu a ouvir a banda, respeitada pelo clã Bettencourt.

Não esconde que gostaria de ser a banda de suporte da popstar Rihanna, com quem Nuno Bettencourt colaborou em 'tour', apesar desta tocar em grandes arenas, quando a terceirense gosta de “tocar em bares e pequenos clubes”.

Um dos episódios que guarda com prazer foi ter conhecido no verão de 2017 Steven Tyler, da banda Aerosmith, que considera “muito simpático” e que a colocou “logo à vontade”, tendo tido a oportunidade de assistir a um concerto seu ao lado do palco.