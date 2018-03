"Sobrevivência ao cancro está a aumentar"

O Açoriano Oriental deste domingo destaca que desde 2000 que a taxa de sobrevivência dos açorianos, cinco anos depois do diagnóstico de cancro, está a aumentar, mas ainda está abaixo da verificada a nível nacional.

O destaque fotográfico é para o Santa Clara, com Rui Cordeiro a afirmar: “Nos Açores e no Santa Clara ganhamos no relvado”.

Na capa, chamada ainda para "José Manuel Frias: o último dos relojoeiros na ilha", "Associação defende interesses da pesca lúdica", "Jovem ciclista morre em acidente de viação" e "Projeto “Verde Lima” envolve 30 mulheres na agricultura".