Sobe para quatro número de mortos por gripe A na Madeira

De acordo com o IASAUDE, "na última semana assistiu-se a uma diminuição na procura dos utentes aos centros de gripe e há apenas a registar três novos internamentos".

Tratam-se de uma criança do sexo masculino de 14 anos de idade, na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria, "a evoluir muto bem pelo que já foi transferida para a enfermaria de pediatria" e de dois adultos (dos sexos feminino e masculino) na ala de internamento destinada à gripe no Hospital dos Marmeleiros.

Bruno Freitas, da administração do IASAÚDE, adiantou, em conferência de imprensa, que "no dia de hoje estão internados cinco doentes com gripe, sendo três com gripe A e dois com gripe B; um doente do sexo masculino internado há 38 dias na UCIP com 68 anos e com múltiplas comorbilidades; uma criança de 14 anos na enfermaria de Pediatria e três doentes (dois do sexo feminino e um do sexo masculino) na ala de internamento reservada à gripe no Hospital dos Marmeleiros".

Nos Cuidados de Saúde Primários, os três Centros da Gripe a funcionar nos Centros de Saúde do Bom Jesus, Santo António e Machico e o Serviço de Urgência Hospitalar já assistiram, desde 31 de janeiro até hoje, 1.447 pessoas.

A vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, salientou, por seu lado, que a "atividade gripal se mantém de baixa intensidade em Portugal e na Madeira".