Sobe para cinco número de mortos

O número de mortos devido ao forte sismo que atingiu o México subiu para pelo menos cinco, incluindo duas crianças, em Tabasco, disse hoje o governador do estado.





O governador Arturo Nunez indicou que uma das crianças morreu na sequência da derrocada de uma parede, e a outra, um bebé, morreu num hospital pediátrico que ficou sem eletricidade, interrompendo o funcionamento do ventilador a que estava ligado.

As outras três mortes foram registadas no estado de Chiapas, em San Cristobal de las Casas.

Um sismo de magnitude 8,4 atingiu na quinta-feira à noite a costa sul do México, derrubando casas no estado de Chiapas e fazendo edifícios abanar violentamente na Cidade do México.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.