Sobe para 32 o número de vítimas mortais no México

O balanço anterior era de 15 mortos.

O tremor de terra, o mais forte do último século no país, foi sentido com especial intensidade na costa sul do México. Na capital, Cidade do México, muitos edifícios abanaram violentamente.

O epicentro foi registado no sudeste do estado de Chiapas (sul).

O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, disse, em declarações à Televisa, que o número de vítimas mortais na sua região é de 23.

Já o secretário da Proteção Civil do Governo de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, anunciou à mesma fonte três mortes no município de San Cristóbal de las Casas, duas em Villaflores, uma em Pijijiapan e ainda uma em Jiquipilas.

Segundo a EFE, as duas vítimas mortais em Tabasco são menores de idade.

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, pediu à população que se mantenha alerta, uma vez que já ocorreram 65 réplicas do sismo, uma delas de 6,1 na escala de Richter.

Segundo o presidente, o terramoto atingiu pelo menos uma dúzia de estados no sul e centro do México, podendo ser sentido por 50 milhões de pessoas.