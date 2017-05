Sismo sentido na Povoação

Evento com magnitude 3,6 na escala de Richter foi registado a cerca de 33 quilómetros a sueste de Água Retorta



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi registado às 19h20 um evento com magnitude 3,6 na escala de Richter e epicentro a cerca de 33 quilómetros a sueste de Água Retorta, no concelho da Povoação, em São Miguel.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias da Povoação e de Nossa Senhora dos Remédios, no concelho da Povoação.

Há ainda informação de que o evento foi também sentido nas freguesias do Faial da Terra e de Água Retorta, no mesmo concelho.