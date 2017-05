Sismo magnitude 5,3 a cerca de 480 quilómetros do Corvo

Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado ao início da tarde de ontem com epicentro a cerca de 480 quilómetros a norte-nordeste do Corvo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA, na sua página na internet, adiantou que "foi registado nas estações da Rede Sísmica Nacional, um sismo de magnitude 5,3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 480 quilómetros a Norte-Nordeste de Corvo (Corvo)", acrescentando que não fora ainda “recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido". Contactada pela Lusa, fonte da Proteção Civil dos Açores disse não ter registo de qualquer ocorrência.