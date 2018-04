Sismo de magnitude 3,3 sentido no Faial

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), foi registado às 19h08 um evento com magnitude 3,3 na escala de Richter e epicentro a cerca de 26 quilómetros a oeste/sudoeste do Capelo, na ilha do Faial.