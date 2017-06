Sismo com magnitude 3,1 sentido nos Açores

Um sismo com magnitude 3,1 na escala de Richter foi hoje sentido na Madalena, ilha do Pico, e na Horta, Faial, no arquipélago dos Açores, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, o sismo, com epicentro próximo da Madalena, foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago às 16:31 locais (mais uma hora em Lisboa). O IPMA adianta que, de acordo com a informação disponível, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região da Madalena e Horta".