Sismo com magnitude 2,2 sentido na Povoação

Um sismo com magnitude 2,2 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, informa o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).



Segundo o CIVISA, o sismo, registado às 19:49 locais (mais uma hora em Lisboa), teve epicentro no mar, a cerca de oito quilómetros do Faial da Terra e "foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada", na Povoação.

O CIVISA adianta na sua página na Internet que continua a acompanhar o evoluir da situação.