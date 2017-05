Sismo com magnitude 2,0 sentido na Povoação

Um sismo com magnitude 2,0 na escala de Richter foi sentido na quinta-feira à noite no concelho da Povoação, ilha de São Miguel, Açores, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.



Segundo a Proteção Civil, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, o sismo foi registado às 22:07 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a este/sueste de Água Retorta.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Nossa Senhora dos Remédios, Povoação e Faial da Terra, no concelho da Povoação”, adianta a Proteção Civil.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda à população que tome medidas de autoproteção, como manter a calma e contar com a ocorrência de possíveis réplicas.

Não acender fósforos nem isqueiros devido a eventuais fugas de gás, ter cuidado com vidros partidos ou cabos de eletricidade, e a limpeza urgente de produtos inflamáveis que tenham sido derramados são outros dos conselhos da Proteção Civil em caso de sismo.