Sismo de magnitude 4,3 com epicentro no mar sentido na ilha de São Miguel

Um sismo de magnitude 4,3, na escala de Ritcher, e com epicentro a cerca de 25 quilómetros a oeste-Noroeste da freguesia de Ginetes foi sentido ao final desta tarde na ilha de São Miguel.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores pelas 18h39.

Uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adianta que o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Mosteiros, e intensidade III nas regiões de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.





NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 19H33