Sindicatos e Governo discutem hoje integração de precários no Estado

Os sindicatos reúnem-se hoje no Ministério das Finanças com a secretária de Estado da Administração Pública e o secretário de Estado do Emprego com o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários (PREVPAP) em cima da mesa.



Os encontros da FESAP - Federação dos Sindicatos da Administração Pública, do Sindicato dos Quadros Técnicos Do Estado (STE) e da Frente Comum com Carolina Ferra e Miguel Cabrita decorrerão durante a tarde e surgem depois do arranque, em 11 de maio, da entrega de requerimentos dos trabalhadores precários que pretendem ver a sua situação analisada. Em declarações recentes à agência Lusa, José Abraão, da FESAP, disse que a expectativa desta reunião é que se comecem a falar de soluções e do decreto-lei que há de ser aprovado, de forma a assegurar “que está tudo pronto” até 31 de outubro. O PREVPAP é o ponto único da agenda das reuniões de hoje, que decorrem no Ministério das Finanças, em Lisboa, e que começam às 14:00. O processo de integração dos precários que preencham os requisitos do PREVPAP deverá iniciar-se no final de outubro e decorrerá até ao final de 2018.