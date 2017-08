"Sindicato recua e desconvoca greve de quatro dias na SATA" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil desconvocou a greve prevista para a próxima semana na SATA em resposta aos apelos vindos da sociedade açoriana e da diáspora.

"Jovens agricultores pedem subida do preço do leite" é o título da manchete fotográfica. "Agentes da PSP e popular salvam mulher", "Insco investe 4 milhões em hipermercado nas Capelas" e "FPF levanta impedimento de inscrever atletas ao Operário" são os outros títulos de capa, numa edição que também dá destaque à entrevista do candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal do Nordeste.