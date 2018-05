Sindicato promove seminário sobre educação pré-escolar em Angra

O Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA) vai promover este sábado, entre 10h00 e as 17h30 horas, um seminário sobre as “Novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar – Uma análise a partir das políticas educativas e da infância”, no auditório da sede do sindicato, em Angra do Heroísmo.