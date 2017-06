Sindicato do pessoal de voo avança com pré-aviso de greve relativo à Portugália

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-aviso de greve relativamente à Portugália Airlines, a realizar entre os dias 10 e 20 de junho, segundo o anúncio publicado num jornal diário



Contactado pela Lusa, o SNPVAC revelou que se vai reunir na segunda-feira de manhã com a administração da transportadora aérea, remetendo mais informações para depois desse encontro.

A greve foi decretada para "todos os voos, cujas horas de apresentação e/ou etapa/setor ocorram em território nacional entre as 00:00 e as 23:59 desses dias [hora de Lisboa]", estendendo-se aos "demais serviços, como sejam assistência ou qualquer tarefa no solo, ou seja, qualquer tarefa ordenada pela empresa", lê-se no anúncio.

O SNPVAC assinala que a Portugália é uma "mera empresa de prestação de serviços à TAP Portugal, em regime de exclusividade", pelo que considera como serviços mínimos a assegurar "a satisfação das necessidades sociais impreteríveis, no período decretado de greve".

Para tal, vai ser nomeada, em cada dia, uma tripulação para realizar, sendo caso, "voo urgente e necessário a fazer face” à retirada “de doente(s) grave(s) ou a casos de calamidade decorrentes de sismo ou qualquer outro incidente quer no território nacional quer nas ilhas dos Açores e da Madeira”.