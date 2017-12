Sindicato de professores mantém greve de três dias em janeiro

O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) vai mesmo avançar com uma greve de três dias em janeiro, isto apesar de, ainda este mês, o presidente daquela estrutura sindical ter manifestado publicamente a possibilidade de suspendê-la, em caso de acordo com o Governo dos Açores.

Ora, a concertação não se afigurou possível e, em comunicado, o SDPA informa que "face à indisponibilidade do Governo Regional" para procurar "resolver os problemas da classe docente dos Açores" irá manter a greve de professores e educadores de infância do ensino público, particular, cooperativo e solidário nos dias 3, 4 e 5 de janeiro.



O presidente do SDPA, José Pedro Gaspar, já agendou uma conferência de imprensa para amanhã onde aprofundará as razões desta paralisação.