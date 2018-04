Sindicato considera 'risível' afirmações de Sérgio Ávila e mantém greve dos trabalhadores da RIAC

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos (SINTAP) considerou, esta quinta-feira, "risível" o entendimento do Vice-presidente do Governo Regional sobre o poder que cabe ao executivo açoriano para atender às reivindicações dos funcionários da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC), anunciando que mantém a greve convocada para os dias 2, 3 e 4 de maio.