Sindicato alerta para "atraso" em transferências para IPSS nos Açores

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) nos Açores alertou hoje para "atrasos nas transferências financeiras" do executivo açoriano para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) com valências de jardim-de-infância



"As IPSS com valências de jardim de infância têm-nos feito chegar as suas preocupações pelo facto de a Secretaria Regional da Educação e Cultura não ter ainda procedido às transferências financeiras de janeiro a março do corrente ano”, indica um comunicado do Sintap, enviado à agência Lusa.

De acordo com o sindicato, o atraso “dificulta e, nalguns casos, impede as instituições de assegurar o pagamento integral dos vencimentos e subsídios de férias dos respetivos trabalhadores, já durante este mês de junho, conforme determina o CCT – Contrato Coletivo de Trabalho".

"Neste contexto, e uma vez que a Secretaria Regional da Educação, através da Direção Regional da Educação, nada disse e informou quanto à data para a regularização destas transferências em falta, o SINTAP solicita ao secretário regional da Educação que dê instruções com vista à regularização e resolução da situação verificada, de modo a que não se ponha em causa a remuneração e subsídio de férias destes trabalhadores", lê-se ainda no comunicado.

Luís Armas, dirigente do SINTAP/Açores, não quantificou à Lusa montantes, já que "o valor em falta é o que está estabelecido no acordo cooperação entre a tutela e as instituições" e "depende de instituição para instituição e do número alunos de cada valência".

No entanto, sublinhou que o atraso é significativo e adiantou que o sindicato vai enviar um ofício à tutela.

A Lusa tentou obter uma reação junto da Secretaria Regional da Educação e Cultura, o que não foi ainda possível.