Sinagoga abre este fim-de-semana com programação cultural

A Sinagoga Sahar Hassamaim de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, vai estar este fim-de-semana de portas abertas, com programação cultural, no âmbito do segundo aniversário da reabertura ao público, foi hoje anunciado.



Com entrada gratuita entre as 10:00 e as 18:00 de sábado e domingo, os visitantes vão poder percorrer sozinhos ou acompanhados todos os espaços museológicos, assim como os locais vedados ao público, como a biblioteca ou o arquivo. Pedaços de pergaminhos, documentos manuscritos em hebraico e peças de culto são alguns dos elementos que poderão ser observados durante a visita à única Sinagoga visitável em Ponta Delgada.