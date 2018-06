As mais lidas

"'Terramoto' mobiliza 550 militares da Marinha para a praia das Milícias" é o título da manchete fotográfica. "TAP cancela voo e deixa passageiros em Lisboa sem alojamento" e "Seleção Nacional à conquista do Mundial" são os restantes títulos de primeira página do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o plano de negócios da açucareira prevê a venda de diverso património imobiliário em Ponta Delgada, Lagoa e Vila Franca do Campo durante os próximos dois anos.

