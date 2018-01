Sexualidade em debate na Escola das Laranjeiras

A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), através do seu grupo de trabalho PDL Saúde, tendo as sessões de esclarecimento sido protagonizadas por Mariana Ormonde, médica do internato complementar de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Divino Espírito Santo.



Uma nota de imprensa da CMPD sinaliza que a vereadora Maria José Duarte esteve presente na ação de sensibilização, recordando que é quem tutela "o grupo de trabalho PDL Saúde, que visa o desenvolvimento de projetos de formação e investigação, no domínio da educação para a saúde, particularmente, sobre a sexualidade humana e saúde reprodutiva, obesidade, alimentação e toxicodependência".