Sete pessoas detidas suspeitas de exploração do jogo ilícito

De acordo com comunicado, as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que vinha a ser desenvolvida pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Rabo de Peixe, sob a direção do DIAP da Ribeira Grande, e após o cumprimento de 12 mandados de busca não domiciliária e 2 mandados de busca domiciliária, as quais se realizaram nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande.

Entre os vários artigos apreendidos com valor probatório para a investigação, destaca-se a apreensão de12 máquinas que se destinavam à prática do jogo ilícito, 14 computadores portáteis, variado material informático e dinheiro.

Os detidos, com idades entre os 33 e 58 anos de idade, foram presentes à autoridade judiciária.