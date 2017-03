Grupos central e ocidental sob aviso amarelo devido agitação martima e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo as ilhas dos grupos ocidental e central do arquipélago devido às previsões de agitação marítima e vento.



As ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo até às 22:00 locais (mais uma hora em Lisboa) por causa da agitação marítima, com ondas de Oeste. Para o grupo central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) o aviso amarelo para a agitação marítima, com ondas de Noroeste/Oeste, abrange também o período até as 22:00 locais (mais uma hora em Lisboa), mas aquelas cinco ilhas vão estar também sob aviso amarelo, devido às previsões de vento, direção de Oeste, até às 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa). A meteorologista Elsa Vieira, da delegação do IPMA, nos Açores, adiantou à agência Lusa que as previsões apontam para ondas que poderão ser superiores a seis metros e vento que pode atingir os 85 quilómetros por hora. O "Aviso Amarelo", o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Face a estas previsões de agravamento do tempo em sete ilhas do arquipélago, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as medidas de autoproteção para estas situações.