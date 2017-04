Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva e vento

As ilhas dos grupos central e oriental dos Açores estão sob aviso amarelo, até quinta-feira de manhã, devido à previsão de precipitação e vento, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



As ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) estão sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação pontualmente forte até às 06:00 (hora local, mais uma em Lisboa) de quinta-feira. Já no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo referente à precipitação pontualmente forte estende-se até às 09:00 de quinta-feira. Nestas duas ilhas há ainda um aviso referente à rajada máxima de vento, que terá direção de nordeste e poderá atingir os 90 quilómetros/hora, entre as 00:00 e as 12:00 de quinta-feira. Desde o início da semana que têm sido emitidos vários avisos de mau tempo para os Açores, tendo-se registado na segunda-feira pequenas inundações e derrocadas na ilha de São Miguel. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.