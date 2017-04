Sete ilhas dos Açores sob 'Aviso Amarelo' devido a chuva

As ilhas dos grupos oriental e central dos Açores estão sob 'Aviso Amarelo' até às 10:00 (hora local, mais uma em Lisboa) de terça-feira, devido à precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



O grupo oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, já tinha estado sob 'Aviso Amarelo' até às 12:00 de hoje, tendo-se registado em várias localidades de São Miguel pequenas inundações e derrocadas.

"Até ao momento, não se registaram desalojados ou perdas de bens de maior", adiantou à Lusa fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão agora também sob 'Aviso Amarelo' as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial).

A Capitania do Porto de Angra do Heroísmo e a Capitania do Porto da Praia da Vitória emitiram também um comunicado a alertar para o "previsível agravamento das condições meteorológicas e em particular do estado do mar para os dias 26 a 28 de abril, nas ilhas Terceira e Graciosa".

"Prevê-se um incremento da agitação marítima, de nordeste, podendo a altura significativa registar valores superiores a quatro metros", salienta o comunicado.

As capitanias de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória recomendam à comunidade marítima "o reforço das amarrações das embarcações e a sua vigilância, sobretudo nas zonas mais expostas", aconselhando ainda a população a evitar passeios junto à orla costeira.