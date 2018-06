As mais lidas

Sete feridos ligeiros é o resultado de uma colisão que envolveu três viaturas na Estrada Nacional 201, que liga Vila Verde a Ponte de Lima, distrito de Braga, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga.

