Sete famílias de Santa Bárbara em risco de perderem a casa

A situação que a Câmara Municipal da Ribeira Grande admite ser grave e que afeta sete famílias da freguesia de Santa Bárbara, cujas casas apresentam danos estruturais visíveis, é a notícia de destaque de hoje



Na capa, destaque também para uma portaria do governo regional que obriga os doentes deslocados a viajarem na SATA.

As falhas detetadas em parques infantis pela Inspeção e a decisão do Tribunal de forçar a Câmara de Ponta Delgada a dar informação em falta no caso da derrocada em Santo António que vitimou uma criança são outros dos assuntos desta edição, onde se chama à capa também a apreensão de três mil doses de heroína, o arranque do festival de legos, e a vitória do Santa Clara.