Sete equipas tentam escapar ao último lugar de descida na II Liga

Sete equipas procuram na manhã de sábado fugir ao último lugar de despromoção na II Liga de futebol, com o União da Madeira a ser o conjunto em pior situação para evitar a descida ao Campeonato de Portugal.

Com Real Massamá, Gil Vicente e Sporting B já despromovidos, União da Madeira (44 pontos), Sporting de Braga B (44), Sporting da Covilhã (46), Benfica B (46), Oliveirense (46), Famalicão (47) e Varzim (47) ainda podem descer, sendo que não há nenhum jogo entre estes sete clubes.

Os madeirenses, que vêm de quatro vitórias consecutivas, dependem sempre dos resultados dos restantes adversários e, em caso de derrota, só um 'milagre' os salvará, pois precisam que o Sporting de Braga B seja goleado, por exemplo, por 7-0, se o União perder por 1-0.

Para Famalicão e Varzim um ponto chega para se manterem na II Liga, com Sporting da Covilhã, Benfica B e Oliveirense a ficarem automaticamente salvos com um triunfo.

Uma difícil conjugação de resultados poderá fazer com que as sete equipas terminem empatadas com 47 pontos e aí será o Varzim, que, neste momento, é a equipa mais bem colocada da tabela, a descer de divisão.

Programa da 38.ª e última jornada:

- Sábado, 12 mai:

Varzim - Académica, 11:15

Oliveirense - Arouca, 11:15

Sporting B - Sporting de Braga B, 11:15

Académico de Viseu - Santa Clara, 11:15

Benfica B - FC Porto B, 11:15

Sporting da Covilhã - Penafiel, 11:15

Famalicão - Leixões, 11:15

Cova da Piedade - União da Madeira, 11:15

- Domingo, 13 mai:

Nacional - Vitória de Guimarães B, 10:15

Real Massamá - Gil Vicente, 16:00