Sete dos 23 desfiles da edição de outubro da ModaLisboa abertos à população

Sete dos 23 desfiles da 49.ª edição da ModaLisboa, que decorre de 05 a 08 de outubro, e durante a qual serão apresentadas as coleções para a primavera-verão 2018, serão abertos à população, anunciou a organização.





Em edições anteriores já houve desfiles abertos à população, mas é a primeira vez que representam cerca de um terço do calendário. Dos 23 desfiles, 15 decorrerão dentro de portas, no renovado Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, onde a iniciativa se realiza pela primeira vez, e sete no Jardim que circunda o espaço.

O jardim acolhe no dia 06 os desfiles das coleções de Patrick de Pádua e de Duarte, no dia 07 de Imauve + Carolina Machado, de David Ferreira e do coletivo Awaytomars, e no dia 08 da Morecco, de Nair Xavier com Diniz&Cruz e da Eureka.

O protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação ModaLisboa, aprovado em janeiro de 2016 e que prevê a realização de seis edições (duas em 2016, duas em 2017 e duas em 2018), prevê agora que a associação promova "ações que garantam o acesso dos vários públicos a este evento e a outras iniciativas da ModaLisboa".

O protocolo estabelece que, além de um financiamento, o município se comprometa a ceder gratuitamente o local para a realização da ModaLisboa e a apoiar a produção da iniciativa.

Na edição de março, na qual foram apresentadas as coleções para o inverno de 2018/19, o financiamento da autarquia foi, excecionalmente, de 377.500 euros. Aos 317.500 euros que tinham sido atribuídos nas últimas edições, a Câmara aprovou em fevereiro deste ano a transferência, "a título excecional e apenas no âmbito da 48.ª edição", de 60 mil euros para o projeto Global Fashion Exchange Lisboa.

Na 49.ª edição da ModaLisboa, que decorre sob o tema "Luz", serão ainda apresentadas as propostas para a primavera-verão do próximo ano dos participantes do concurso Sangue Novo, de Kolovrat, de Valentim Quaresma, de Ricardo Preto (dia 06), de Nuno Gama, de Aleksadr Protic, da marca brasileira Cia.Marítima, de Ricardo Andrez, do francês Christophe Sauvat, de Dino Alves (dia 07), de Olga Noronha, da angolana Nadir Tati, de Luís Carvalho, da Mustra e de Filipe Faísca (dia 08).

No dia 05 de outubro decorrem, na Estufa Fria, as 'Fast Talks' (conversas rápidas sobre moda), de entrada livre.