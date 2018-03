A prova especial de classificação Sete Cidades (PE 6 e 9) está em risco de não fazer parte do itinerário do Azores Airlines Rallye 2018. As condições climatéricas das últimas semanas danificaram o piso da classificativa, pelo que o Grupo Desportivo Comercial pondera retirar o troço do rali que abre o Campeonato da Europa de Ralis de 22 a 24 de março.