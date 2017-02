Sessões de divulgação do programa Europa Criativa em março

O Governo dos Açores promove, entre 7 e 9 de março, sessões de divulgação do programa "Europa Criativa", que terão lugar nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial.



A iniciativa é promovida pelo gabinete do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas e pela Secretaria Regional da Educação e Cultura, em conjunto com o Centro de Informação Europa Criativa.

As sessões, de acesso livre, destinam-se em particular a entidades coletivas, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.