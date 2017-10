Sessão de divulgação dos trabalhos realizados nos Açores pelo Navio da Marinha

A Marinha, em parceria com a Universidade dos Açores (UAc), vai realizar no dia 20 de outubro , entre as 9h30 e as 12h30, no Anfiteatro VII da UAc, uma sessão de divulgação dos trabalhos científicos realizados no verão de 2017, na Região Autónoma dos Açores pelo Navio da Marinha Portuguesa D. Carlos I.