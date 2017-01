Sessão de apresentação dos instrumentos financeiros de apoio ao investimento no setor do turismo hoje em Angra do Heroísmo

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo promove hoje, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, em parceria com a Vice-Presidência e o Turismo de Portugal, a realização de uma sessão pública de apresentação dos instrumentos financeiros de apoio ao investimento no setor do turismo.



O programa, com início às 14h00, está dividido em três temáticas que visam informar os interessados e dotá-los de conhecimento sobre as ferramentas que têm ao seu dispor no que diz respeito ao setor do turismo, nomeadamente numa perspetiva de qualificação e valorização do destino. De acordo com nota do Gacs, o primeiro painel, denominado "Programa Valorizar”, inclui a apresentação da linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi e a linha de apoio ao turismo acessível. A primeira linha prende-se, essencialmente, com o apoio ao investimento em projetos de disponibilização de acesso Wi-Fi nos centros históricos e em zonas de afluência de turistas, maximizando, assim, a experiência turística e promovendo a gestão inteligente dos destinos. A segunda linha de apoio aborda a temática inclusiva da acessibilidade, uma preocupação que importa ter cada vez mais presente nas sociedades contemporâneas e, no caso particular, na fruição da experiência turística. “Instrumentos Financeiros de Apoio ao Investimento Empresarial no Setor” é o tema do segundo painel, que inclui a apresentação da linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2016/2017. No terceiro painel, intitulado “Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial – Competir+”, serão apresentadas duas linhas de apoio, nomeadamente ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo e ao Fomento de Base Económica de Exportação, apontadas para projetos relacionados com o reforço de estruturas de alojamento, de animação e de promoção da oferta de produtos e serviços turísticos, acrescenta a nota Este evento pretende reforçar, uma vez mais, a qualificação e a valorização do destino, garantindo a efetiva divulgação dos instrumentos financeiros de apoio à inovação e à consolidação da oferta turística do setor, potenciando o crescimento do turismo nos Açores.