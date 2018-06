Sérvio Sinisa Mihajlovic confirmado como treinador do Sporting

As mais lidas

O sérvio chega ao Sporting num dos momentos mais difíceis da vida do clube, com a rescisão unilateral de nove futebolistas e a poucos dias de uma Assembleia Geral em que se decide pela continuidade ou não de Bruno de Carvalho, sucede a Jorge Jesus.

Como treinador, função que ‘abraçou’ dois anos após deixar os relvados, começou como adjunto no Inter, em 2008, passando por Bolonha, Catânia, Fiorentina, seleção da Sérvia, Sampdória, AC Milan e Torino, mas nunca conquistou nenhum troféu.

O sérvio Sinisa Mihajlovic é o novo treinador da equipa de futebol do Sporting, num contrato válido por três épocas, anunciou hoje o clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

