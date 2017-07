Servidas 14 mil sopas nas festas do Espírito Santo

Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada vão distribuir 2.500 quilos de carne durante a partilha das sopas.



Destaque fotográfico na capa para a entrevista exclusiva de Gary Hunt, seis vezes campeão do Red Bull Cliff Diving, ao Açoriano Oriental sobre os saltos para a água no Ilhéu de Vila Franca do Campo.

Há 100 anos Ponta Delgada acordou com ataque alemão é o título de uma reportagem que recorda um ataque de um submarino que provocou uma morte e dezenas de feridos.

Posse de terreno gera conflito na Ribeira Grande.

Cientistas reunidos para debater teoria de Einstein

Mulher agride marido e vai presa.