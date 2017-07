"Serviço de apoio domiciliário com pouca procura" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental dá conta de estudo que indica que a procura pelo Serviço de Apoio Domiciliário nos Açores continua a ser reduzida face à capacidade de resposta instalada.



A manchete fotográfica titula "Bombeiros da Ribeira Grande com Medalha de Ouro na Áustria". "Açores e Madeira com maior risco de pobreza", "Operadores alertam para falta de vida marinha", "Acessibilidades preocupam empresários marienses", "AIR Center vai ser criado em novembro" e "Dupla de São Miguel revalida título nacional" são os outros títulos de primeira página do Açoriano Oriental.