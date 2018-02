Sérgio Conceição quer juntar estatística a vitória sobre o Sporting

O treinador do FC Porto admitiu esta segunda-feira que gostaria de conciliar a superioridade estatística dos dois últimos jogos com o Sporting, com um "resultado positivo" diante dos ‘leões’, na meia-final da Taça de Portugal de futebol.

Na véspera do encontro, em que FC Porto vai receber o Sporting, depois de nos anteriores duelos ter ficado empatado sem golos (na I Liga e nas meias-finais da Taça da Liga), Sérgio Conceição garantiu que o único objetivo é conquistar a vitória.

"Não ligo muito a estatísticas, porque não é sinónimo que a equipa que tem essa superioridade saia vencedora. Por vezes até é ao contrário. É sinónimo que tivemos bons jogos contra o Sporting, que fomos competentes, capazes de impor a nossa dinâmica. Não sofremos golos, mas ofensivamente, obviamente, não fomos eficazes como gostaríamos de ter sido", resumiu o treinador portista.

Sérgio Conceição falou ainda num sentimento de injustiça nos últimos resultados com os ‘leões’: "Senti que merecíamos outro resultado. Não nos agarramos a essas estatísticas. Esperemos continuar com a mesma superioridade, mas que disso resulte um resultado positivo", acrescentou.

O Sporting não deverá ter Bas Dost e, possivelmente, Gelson Martins para o clássico de quarta-feira, no entanto, Sérgio Conceição não valorizou as ausências no adversário, sublinhando, em vez disso, as baixas na equipa do FC Porto.

"O Sporting tem um excelente plantel e soluções credíveis para todos os lugares. Neste trajeto que o Sporting tem feito até ao momento, esses jogadores têm sido importantes, principalmente em termos ofensivos, mas, sinceramente, não acredito que as suas ausências fragilizem a equipa do Sporting. Nós também não temos o Marcano, Danilo e André André, que não vão estar aptos para amanhã [quarta-feira], mas vamos encontrar soluções para substituir", afirmou Sérgio Conceição.

Depois de Jorge Jesus ter afirmado que Bas Dost e Gelson pesam mais de 50 por cento na equipa do Sporting, Sérgio Conceição ironizou.

"Que peso têm Danilo e Marcano na equipa? Nunca os pesei. Não peso jogadores. Todos os jogadores são fundamentais no FC Porto. O que Jorge Jesus analisa da sua equipa é com ele. Acredito que aquilo que ele quis dizer foi que em termos de golos e assistências eles tinham valido mais de 50 por cento", disse.

FC Porto e Sporting disputam na quarta-feira a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, às 20:15 horas, no Estádio do Dragão.