Sérgio Conceição admite poucas opções para surpreender Sporting

"Penso que não há muitas opções para haver surpresas, com todas as lesões que têm havido no plantel. Vou escolher os ‘onze’, sem pensar que vou surpreender com este ou com aquele jogador. Vou escolher o melhor ‘onze’, que me dá mais garantias para ganhar o jogo", afirmou Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa de antevisão do clássico da 25.ª ronda, que vai opor o líder FC Porto, com 64 pontos, ao Sporting, terceiro classificado com os mesmos 59 do Benfica, o técnico desvalorizou as ausências no plantel ‘azul e branco’.

"Temos vários jogadores que vamos ver até à hora do jogo se podemos contar com eles. Mas não podemos ir pelas ausências. Não são desculpas. Se tenho um discurso em que digo que o meu plantel, em termos qualitativos, dava todas as garantias não posso vir para aqui agora dizer que as ausências podem causa problemas", frisou.

Relativamente à visita ao Portimonense [vitória por 5-1], Sérgio Conceição confirmou apenas a ausência do avançado Soares, que marcou sete golos nos últimos quatro jogos na I Liga e o tento da vitória frente aos ‘leões’ na primeira mão das ‘meias da Taça de Portugal, e se lesionou na coxa esquerda, frente aos algarvios.

"Quando ouço falar da ausência de um ou outro jogador por parte do Sporting, começo a olhar para a nossa equipa que, por exemplo, iniciou o jogo com o Portimonense. Não estavam os laterais com mais tempo de jogo, o Ricardo e o Alex [Telles], o médio mais utilizado até à lesão, o Danilo, não estava o melhor marcador, o Aboubakar. Não estará amanhã [na sexta-feira] o Tiquinho... Nem estava o Corona", referiu.

Sérgio Conceição assinalou a desvalorização sobre estas ‘baixas’: “É bom sinal. É sinal de que os menos utilizados dão resposta e de que ganhámos o jogo no campo de uma forma convincente".

"A confiança vem com os resultados. O Sporting tem tido resultados. A forma como conseguiu, se foi dentro dos 90 minutos, no último minuto, isso faz parte do futebol. O Sporting está na luta pelo título, assim como o Benfica. Esperamos um jogo diferente dos outros com o Sporting. Acho que nós temos uma palavra importante nessa mesma história, estando atentos a alguns pontos fortes do adversário, mas focados no nosso trabalho", frisou.

Sem querer dar um caráter decisivo ao clássico, Sérgio Conceição admitiu ser importante não perder pontos nesta fase do campeonato.

"A partir do momento em que entramos no último terço do campeonato, sabemos que todos os pontos são importantes. É um jogo que pode valer mais do que os três pontos. Sabemos da importância do jogo, mas sabemos que ainda faltam 27 pontos. Há muitos jogos pela frente. É uma etapa e um obstáculo importante, que queremos ultrapassar para dar continuidade a esta nossa caminhada para que tenhamos o sucesso que toda a gente quer, que é ter pelo menos mais um ponto que o segundo classificado", reiterou.

O clássico da 25.ª jornada está marcado para sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto,